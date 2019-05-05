Çanakkale 2019 Ramazan iftar saati saat kaçta? Çanakkale sahur ve iftar saati, imsak vakitleri nedir?
Çanakkale iftar ve sahur saatleri 2019 yılında da en çok aratılan başlıklardan biri oldu. Ramazan imsakiye takviminde Çanakkale’nin iftar ve sahur vakitleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl ki ramazan imsakiye takvimini yayınladı. Ramazan ayı Müslümanlar için oruç ibadetlerinin gerçekleştiği ay olarak biliniyor. Bu yıl ramazan ayı 29 gün sürecek. 6 Mayıs 2019’da ramazan ayının ilk günü tamamlanmış olacak. Müslüman vatandaşlar ilk iftarı 6 Mayıs’ta açacak. Kadir Gecesi’nin ramazan ayında yaşanıyor olması Müslümanlar için ayrı önem ve heyecan taşıyor. Haberin devamında Çanakkale iftar ve sahur saatlerini bulabilirsiniz. İşte detaylar…
Çanakkale iftar ve sahur saatinin kaç olduğu Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan imsakiyesinde Çanakkale’nin iftar ve sahur vakitlerini merak eden vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019’un imsakiye takvimini yayınladı. 6 Mayıs pazartesi günü gerçekleşecek olan ilk iftar sonrası ramazan ayının ilk günü tamamlanmış olacak.İftar vakti, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamına gelir ve güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de gelmiş olur. Müslüman vatandaşların merak ettiği Çanakkale iftar ve sahur saatlerini haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz.İşte ayrıntılar…
ÇANAKKALE’DE İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?
5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Çanakkale’de 04:23'e kadar gerçekleşecek.
ÇANAKKALE’DE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Çanakkale’de ilk iftar 20:20 'de gerçekleşecek.
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ÇANAKKALE RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:
“Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahur’a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahur’da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ
01 Haziran Cumartesi
02 Haziran Pazar
03 Haziran Pazartesi (Arefe)
04 Haziran Salı
05 Haziran Çarşamba
06 Haziran Perşembe
07 Haziran Cuma
08 Haziran Cumartesi
09 Haziran Pazar
İMSAK NEDİR? SAHURA DİKKAT!
Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2018 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.
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