Çanakkale’de 41 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Koyunevi köyü Sokakağzı mevkisinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı. Gülpınar Jandarma Karakoluna getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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