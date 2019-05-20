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Cani koca dehşetinde kahreden detay

Diyarbakır’da avukat eşine kurşun yağdıran zanlının, daha önce de iki kez eşini öldürmeye teşebbüs ettiği ve talihsiz kadının, koruma kararı bulunmasına rağmen çocuklarının babalarını görmeleri için boşanma aşamasındaki eşi ile bir araya geldiği öğrenildi.

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Olay, dün Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent semtinde yaşandı. İddiaya göre, çocuklarının bir etkinliğinden dönen Müzeyyen Boylu I., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otomobilin içinde eşi ile tartıştı. Tartışma sonrası çocuğu ve eşini otomobilde bırakan Müzeyyen Boylu I., araçtan çıkarak yürümeye başladı. Bu sırada aracını park eden Mesut I., çocuğunun yanında belinden çıkardığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Yüzüne ve karnına toplam 14 kurşun isabet eden Müzeyyen Boylu I., olay yerinde hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN KINAMA

Olayın ardından Diyarbakır Barosu kınama ve başsağlığı mesajı yayımladı. Baro’dan yapılan açıklamada, “Her gün bir kadının katledildiği ülkemizde bugün de Diyarbakır’da bir kadın meslektaşımız boşanma aşamasında olduğu bir süreçte katledilmiştir. Baromuz avukatlarından Av. Müzeyyen Boylu, yaklaşık 1 buçuk yıldır boşanma davası devam ederken, iki defa Dr. Mesut I. tarafından öldürülmeye teşebbüs edildiği halde, yargı tarafından korunamayıp bugün çocuklarının gözü önünde Dr. Mesut I. tarafından 14 kurşun sıkılmak suretiyle katledilmiştir. Kadına yönelik şiddetin giderek arttığı, kadın cinayetlerinin durdurulamadığı günlerden geçiyoruz. Ve bir kez daha bu acı olayla, şiddet uygulayanın eğitimli olup-olmamasının kadına bakış açısını değiştirmediğini, toplumsal statü ve eğitim düzeyi değişmeksizin kadın üzerinde tahakküm kuran erkek egemen bir bakış açısının devam ettiğini gördük. Kadın cinayetlerinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmadığı, yargılamaların adil-etkin yürütülmediği müddetçe de bu cinayetlerin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Kadına yönelen erkek şiddetini bir kez daha kınıyoruz. Kadın meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığımızı, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine, Diyarbakır Barosuna ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz” denildi.

Öte yandan avukat Müzeyyen Boylu I.’nın yaklaşık bir buçuk yıl önce boşanma davası açtığı, koruma kararı bulunmasına rağmen çocuklarının babalarını görmeleri için okul etkinliğinde bir araya geldiği öğrenildi.

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