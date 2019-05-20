Cani koca dehşetinde kahreden detay
Diyarbakır’da avukat eşine kurşun yağdıran zanlının, daha önce de iki kez eşini öldürmeye teşebbüs ettiği ve talihsiz kadının, koruma kararı bulunmasına rağmen çocuklarının babalarını görmeleri için boşanma aşamasındaki eşi ile bir araya geldiği öğrenildi.
- İHA
DİYARBAKIR BAROSU'NDAN KINAMA
Olayın ardından Diyarbakır Barosu kınama ve başsağlığı mesajı yayımladı. Baro’dan yapılan açıklamada, “Her gün bir kadının katledildiği ülkemizde bugün de Diyarbakır’da bir kadın meslektaşımız boşanma aşamasında olduğu bir süreçte katledilmiştir. Baromuz avukatlarından Av. Müzeyyen Boylu, yaklaşık 1 buçuk yıldır boşanma davası devam ederken, iki defa Dr. Mesut I. tarafından öldürülmeye teşebbüs edildiği halde, yargı tarafından korunamayıp bugün çocuklarının gözü önünde Dr. Mesut I. tarafından 14 kurşun sıkılmak suretiyle katledilmiştir. Kadına yönelik şiddetin giderek arttığı, kadın cinayetlerinin durdurulamadığı günlerden geçiyoruz. Ve bir kez daha bu acı olayla, şiddet uygulayanın eğitimli olup-olmamasının kadına bakış açısını değiştirmediğini, toplumsal statü ve eğitim düzeyi değişmeksizin kadın üzerinde tahakküm kuran erkek egemen bir bakış açısının devam ettiğini gördük. Kadın cinayetlerinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmadığı, yargılamaların adil-etkin yürütülmediği müddetçe de bu cinayetlerin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Kadına yönelen erkek şiddetini bir kez daha kınıyoruz. Kadın meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığımızı, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine, Diyarbakır Barosuna ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz” denildi.
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