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Çatıdaki kurşun tabakayı çaldı; gazetecilere 'Facebook'a atmayı unutma' dedi

Konya'nın Meram ilçesinde bulunan tarihi Kapu Camii'nin alt katındaki iş yerinin çatısında bulunan kurşun tabakayı çalan M.A.(16) gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen M.A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, 'Dayı Facebook'a atmayı unutma' demesi şaşkınlık yarattı.

  • DHA
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Olay, dün saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Esenlerli Sokakta  meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde caminin önüne gelen M.A., Tarihi Kapu Camii'nin alt kısmında bulunan bir iş yerinin çatı kısmındaki kurşun tabakayı söktü. Daha sonra aşağıya inen M.A.,  kurşun tabakasını ayağıyla ezdikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin bu anları başka bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
 
Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler görüntülerden şüphelinin daha öncede hırsızlıktan suç kaydı bulunan M.A. olduğunu tespit etti. M.A., merkez Meram ilçesi Alaaddin Bulvarı'nda gezerken gözaltına alındı. Kurşunları çaldığını itiraf eden M.A., kurşunları para karşılığında hurdacıya sattığını söyledi. Hurdacı´ya giden polis, kurşunlara el koydu. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M. A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Dayı Facebook'a atmayı unutma" demesi dikkat çekti. M.A.'nın sorgusu sürüyor.
 

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