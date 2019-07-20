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Cebindeki telefonun bataryası patlayan sürücü yaralandı

KARAMAN'da otomobiliyle trafik ışıklarında beklerken cebinde bulunan cep telefonunun bataryası patlayan Bünyamin Katırcı, bacağından ve elinden yaralandı.

  • DHA
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Olay, saat 09.00 sıralarında, İbrahim Öktem Caddesi'nde meydana geldi. Bünyamin Katırcı, otomobili ile trafik ışıklarında beklerken, cebindeki telefonunun bataryası bir anda patladı. Patlamayla birlikte Katırcı'nın bacağında ve elinde yanıklar oluştu. Kendi imkanlarıyla Karaman Devlet Hastanesi'ne giden Katırcı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
 
Ceplerde büyük bir tehlike taşındığını belirten Bünyamin Katırcı, "Cebimizde çok büyük bir tehlike taşıyormuşuz. Telefonum herhangi bir sarj cihazına bile takılı değilken patladı. Bir anda cebimdeki telefondan ısılar ve duman çıktığını fark ettim. Telefon cebimde bir anda patlayarak alev aldı. Telefonu otomobilin camından hemen dışarıya attım. Bu sırada pantolonumun cebi ve bacağım yandı. Telefonu dışarıya atacağım derken elimi de yaktım. Kırmızı ışıkta bekleyen diğer araç sürücüleri telefonun üzerine su dökerek söndürdü. Allah'a şükür ciddi bir yaralanma yaşamadım ama telefonu o anda cebimden çıkaramasaydım çok daha kötü olabilirdi. Böyle bir olay ilk defa başıma geliyor. Televizyonlarda görüyorduk ama inanamıyorduk. Bizler bu telefonları çocuklarımızın eline veriyoruz. Bugün ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gördüm" dedi.

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