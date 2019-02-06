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Çellonun muhteşem çocuğuna ödül

Bilkent Üniversitesi Müzik Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Nehir Nisa Alemdar, Çekya’da katıldığı 13. Jan Vychytil Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nda birincilik elde etti.

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Yarışmaya, Türkiye’nin yanı sıra pek çok ülkeden 160 çocuk ve genç müzisyen katılarak yeteneklerini sergiledi. Alemdar, viyolonseli seçme serüvenine ilişkin “Hocam parmaklarıma baktığı anda bu müzik aletini seçmem gerektiğini söyledi. Viyolenseli çok seviyorum. Hayatıma bütün renkleri viyolonsel kattı. Hayatımı rengarenk gökkuşağı gibi hissediyorum. Viyolonsel, la, re, sol ve do tellerinden oluşuyor, onlardan bütün notaları çıkarabiliyorsunuz. Viyolonselin verdiği vurgu, bütün insanların kalbine giriyor” diye konuştu. Nehir’in babası Kubilay Alemdar ise kızının herhangi bir eğitim almamasına rağmen evde piyanonun tuşlarıyla oynayarak melodileri kendi kendine çıkarmaya küçük yaşlarda başladığını anlattı. 

  

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