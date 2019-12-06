Ceren'in en yakın arkadaşı konuştu: Hayali için gün sayıyordu
Bugün 21.yaş gününü kutlamaya hazırlanan Ceren’in en yakın arkadaşı Ayşe Türkmen Akkuş: Moralimiz bozulunca Ceren gelse de güzelleşsek derdik. Neşe kaynağımızdı. Hayali,yurtdışında eğitim almaktı. Heyecanla başvuruyu bekliyordu. Kadın cinayetleri ve tacizlerine karşı çok hassastı. Ceren’e bir bahaneyle sürpriz doğum günü partisi yapacaktık, olmadı.
Bugün 21. yaş gününü kutlamaya hazırlanan Ceren'in en yakın arkadaşı Ayşe Türkmen Akkuş, Akşam'a konuştu: En büyük hayalinin yurtdışında eğitim almak olduğunu belirten Akkuş, "Ceren heyecanla mart ayındaki yeni başvuruyu bekliyordu. Gölköy’de bungalov evlerinde yer ayarladık. Sürpriz doğum günü partisi yapacaktık, olmadı" dedi.
‘YURTDIŞI HAYALİ İÇİN GÜN SAYIYORDU’
Ceren en yakın arkadaşı Ayşe Türkmen Akkuş'un açıklamaları şöyle:
En büyük hayali yurtdışında sanat eğitimi almaktı. Geçtiğimiz Erasmus başvurusunu son anda kaçırdı. Heyecanla mart ayındaki yeni başvuruyu bekliyordu. Geçen yıl doğum gününü yanlış kutlamıştık. O yüzden sürekli bize takılıyordu. Gölköy’de bungalov evlerinde yer ayarladık. Ceren’i bir bahaneyle Gölköy’e götürüp sürpriz doğum günü partisi yapacaktık, olmadı. Sınıfın en pozitif öğrencisiydi.
TACİZE SESSİZ KALMAZDI
Ceren'in kadın cinayetleri ve tacizlerine karşı çok hassas olduğunu belirten Akkuş, “Bir arkadaş tacize uğradı. Bize olayı anlattığında en yüksek tepkiyi Ceren gösterip ‘Başımıza böyle bir şey geldiğinde asla susmamalıyız. Çekinmeden polise ve savcılığa şikayet etmeliyiz’ demişti” şeklinde konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.