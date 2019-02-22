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Çeşme'de 43 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ildır Körfezi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Durdurulan lastik şişme bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 Filistin, 5 Suriye, 4 Irak ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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