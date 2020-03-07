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Yaşam

Cezaevi öğretmen alımı ne zaman? Cezaevi öğretmen alımı 2020 şartları ne?

Adalet Bakanlığı cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise,meslek lisesi kurmaya hazırlanıyor. Bakanlık ayrıca açık ortaokul ve lise öğrencisi durumundaki tutuklu ve hükümlülere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verecek. Yaklaşık 2 bin 500 öğretmenin istihdamı söz konusu olduğu belirtildi. Bu açıklamanın ardından Cezaevi öğretmen alımı ne zaman? Cezaevi öğretmen alımı 2020 şartları ne? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Cezaevi öğretmen alımına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

07 Mart 2020 Cumartesi  10:44 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 10:44

Adalet Bakanlığı cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise, meslek lisesi kurmaya hazırlandıklarını açıkladı. Bakanlık ayrıca açık ortaokul ve lise öğrencisi durumundaki tutuklu ve hükümlülere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verecek. Bu açıklamanın ardından Cezaevi öğretmen alımı ne zaman? Cezaevi öğretmen alımı 2020 şartları ne? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Cezaevi öğretmen alımlarına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

CEZAEVİ ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise,meslek lisesi kurmaya hazırlanıyor. Bakanlık ayrıca açık ortaokul ve lise öğrencisi durumundaki tutuklu ve hükümlülere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verecek. Yaklaşık 2 bin 500 öğretmenin istihdamı söz konusu olduğu belirtildi. Cezaevi öğretmen alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

CEZAEVİ ÖĞRETMEN ALIMI 2020 ŞARTLARI NE?

Cezaevi öğretmen alımı 2020 şartları da henüz belli olmadı. Cezaevi öğretmen alımı 2020 şartları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

CEZAEVİ ÖĞRETMEN ALIMI GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

1- 657 sayılı Devlet Memurlarını Kanununun 48'inci maddesinde yer alan şartlara uygun olmak.

2- Öğretmen alımına başvuruda bulunacak adayların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEB'e bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacak derslere ilişkin ilan tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon programı bitirmiş olmak.

3- Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu olmak.

4- Askerlikle ilişiği olmamak.(Muaf, tecilli, yapmış ya da yedek sınıfa geçmiş olmak)

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