Cinayet şüphelisi ormanlık alanda yakalandı

Suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan Kemal E.’nin intihara teşebbüs ettiği ancak hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.