23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9313
  • 6,5492
  • 284.653
  • 93981.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi

Denizli'nin Buldan ilçesinde, 5 yıl önce üzüm bağında bir kişinin öldürülmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, maktulün eşinin de aralarında bulunduğu 3 zanlı tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ağustos 2014'te Doğanköy Mahallesi'ndeki üzüm bağında silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan Veli Taşdöğen cinayetine ilişkin, bir TV programına katılan maktulün eşi Ayşe Taşdöğen ile akrabası Arif Taşdöğen'in çelişkili ifadelerinden yola çıkarak soruşturmayı derinleştirdi. 
 
İkili ile maktulün arkadaşı olduğu ileri sürülen Ömer Yorulmaz'ı takibe alan ekipler, ifadesine başvurduğu 3 kişiyi, yapılan çapraz sorgularda çelişkili söylemlerde bulunmaları üzerine gözaltına aldı. 
 
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 
 
OLAY
 
Denizli'nin Buldan ilçesinde, 4 Ağustos 2014'te Doğanköy Mahallesi'nde üzüm bağında çalışmaya giden iki çocuk babası Veli Taşdöğen (32), kimliği belirlenemeyen kişilerce açılan ateşte hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 5 yılda katil zanlıları bulunamamıştı.

Telabyad´ın doğusu ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

"Ankara ile diyalog devam etmeli"

'Ankara ile diyalog devam etmeli'

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi

Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi

Türkiye'den uluslararası medyaya: Manipülatif haberlere son verin

Türkiye'den uluslararası medyaya: Manipülatif haberlere son verin

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

Tel Abyad´da yaşam normale dönüyor

Tel Abyad´da yaşam normale dönüyor
 

POPÜLER HABERLER

Sivilleri hedef alıyorlardı! İHA´lar tespit etti, jetlerimiz böyle havaya uçurdu

Sivilleri hedef alıyorlardı! İHA´lar tespit etti, jetlerimiz böyle havaya uçurdu

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

PKK/PYD-DEAŞ iş birliği belgelendi! İşte o görüntüler

PKK/PYD-DEAŞ iş birliği belgelendi! İşte o görüntüler

Teröristlerin sığınak olarak kullandığı tüneller ortaya çıktı!

Teröristlerin sığınak olarak kullandığı tüneller ortaya çıktı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA