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Yaşam

Cinayetin ardından kahreden gerçek ortaya çıktı! 15 yaşındaki Erdem'in hayat hikayesi yürek dağladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Erdem Demir'in çocukluk yıllarını Sevgi Evi'nde geçirdiği ortaya çıktı. Henüz hayatının baharında yaşamını yitiren Erdem'in hikâyesi kamuoyunda derin üzüntü yaratırken, cinayet şüphelisi olan 18 yaşındaki kişinin 25 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

IHA10 Haziran 2026 Çarşamba 11:26 - Güncelleme:
Cinayetin ardından kahreden gerçek ortaya çıktı! 15 yaşındaki Erdem'in hayat hikayesi yürek dağladı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında önceden husumet bulunan kişiler arasında sahilde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre 18 yaşındaki C.C., yanında bulunan kesici aletle 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir'i ağır yaraladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, yaralanan Demir'in can havliyle bir kafeye sığındığı, şüphelinin ise vatandaşlar tarafından engellendiği anlar yer aldı. Hastaneye kaldırılan Erdem Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirirken, cenazesi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi. Olayın ardından yakalanan C.C. ile kavgaya karıştığı belirlenen D.K., çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

SEVGİ EVİ'NDE BÜYÜDÜ

Karşıyaka sahilinde 7 Haziran'da meydana gelen olayda aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir'in (15) yaşam öyküsüne dair detaylar yürekleri dağladı. Aslen Manisalı olan ve memleketi Manisa'da gözyaşları içinde toprağa verilen talihsiz Erdem'in, çocukluk yıllarında Bayraklı Sevgi Evi'nde kaldığı öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADETA SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olayın ardından polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan cinayet şüphelisi C.C.'nin (18) ise adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Bir motor tamirhanesinde çalıştığı belirtilen C.C.'nin; mala zarar verme, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, tehdit, hakaret, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı gibi çeşitli suçlardan toplam 25 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

CAN HAVLİYLE KAFEYE SIĞINDIĞI ANLAR KAMERADA

Olay, 7 Haziran'da Karşıyaka Sahili'nde taraflar arasında daha önceden var olan husumet nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki C.C., yanında bulundurduğu kesici aletle Erdem Demir'i ağır yaralarken, kavgaya C.C.'nin yanında bulunan D.K. (19) de dahil oldu. Cinayetin hemen sonrasına ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise yaşanan dehşeti saniye saniye gözler önüne serdi. Kayıtlarda; aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Demir'in, karnını tutarak can havliyle müşterilerin bulunduğu bir kafeye koşup sığındığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında, Demir'in arkasından kafeye doğru gelen şüpheli C.C.'nin, kafenin önündeki duyarlı vatandaşların araya girmesiyle engellenip uzaklaştırıldığı görüldü. Demir'in arkadaşlarının olay sonrası panik halinde kafeye gelmesi ve müşterilerin yaşadığı korku dolu anlar da kameralara yansıdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ, 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Erdem Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Erdem'in cenazesi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde dün toprağa verildi.

Can havliyle kafeye sığındı Bıçaklanan ortaokul öğrencisinin son anları
  • Erdem Demir
  • Karşıyaka cinayeti
  • Sevgi Evi

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