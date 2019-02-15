İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2717
  • 5,9436
  • 223.435
  • 101.777
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu

Moskova'da tanıştığı Aydın Sarı (48) ile evlenerek Bingöl'e yerleşen Çinli Ying Sarı (47), devletin verdiği 50 bin liralık hibe desteğiyle güneş enerjisi panelleri üretmeye başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çinli Ying ile Bingöllü Aydın Sarı, 24 yıl önce Moskova Devlet Sosyoloji Üniversitesi'nde tanıştı. Gazetecilik bölümünde olan Ying ile psikoloji bölümünde öğrenim gören Aydın Sarı, 1996'da evlendi.
 
Düğünden sonra Bingöl'e yerleşen Ying, çalışmak için çeşitli girişimlerde bulundu, kendisine uygun iş bulamadığı için bu hayalini gerçekleştiremedi.
 
Ying Sarı, 1 yıl önce KOSGEB öncülüğünce açılan girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayarak belge aldı.
 
Eşiyle KOSGEB'e başvuran Ying Sarı, güneş enerjisi panelleri üretmek amacıyla 50 bin lira hibe desteği aldı ve kendi işini kurdu.
 
Çinli gelin Ying Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık kendini Bingöllü hissettiğini ve Bingöl'ü çok sevdiğini söyledi.
 
Hayatı boyunca çalışmak istediğini ifade eden Ying Sarı, "Çocuklarım küçük olduğu için çalışamıyordum. Artık çocukların bana ihtiyacı olmadığı için tekrar bir şeyler yapmaya çalıştım. KOSGEB'den 50 bin lira destek aldık, bu iş yerini açtık." dedi.
 
Ying Sarı, sabah eşiyle iş yerine geldiğini ve güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistemin montajını yaptıklarını belirterek, "Bingöl küçük ve sakin bir şehir, tabi ki büyük şehirde yaşamak için sosyal hayat çok güzel. 22 yıldır burada yaşıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Burada insanlar çok sıcak." diye konuştu.
 
Her konuda eşine destek olan Aydın Sarı da "Güneş ve rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemler üzerine çalışıyoruz. Şu anda sadece kendimizi istihdam ediyoruz. Hedefimiz, işimizi geliştirerek, 25-30 kişiyi istihdam etmek." diye konuştu.

Süper Ay 19 Şubat akşamı tüm Türkiye´den gözlenecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den Türkiye'nin açıklamalarına destek

ABD'den Türkiye'nin açıklamalarına destek

Türkiye'ye yatırımı en çok artan Avrupa ülkesi belli oldu

Türkiye'ye yatırımı en çok artan Avrupa ülkesi belli oldu

Dev hamle: Milli projelerin çalınma riski ortadan kaldırıldı

Dev hamle: Milli projelerin çalınma riski ortadan kaldırıldı

Sosyal medyada duyurdu: CHP’deki kısır siyasetten bıktım

Sosyal medyada duyurdu: CHP’deki kısır siyasetten bıktım

İstanbul'da CHP’li Belediye Başkanı, DSP’ye geçti

İstanbul'da CHP’li Belediye Başkanı, DSP’ye geçti

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'ye para yağdırdılar

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'ye para yağdırdılar

'Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar'

'Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar'

İran'da tepkiler sürüyor: Saygınlıktan yoksun

İran'da tepkiler sürüyor: Saygınlıktan yoksun
 

POPÜLER HABERLER

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Denizli'de çölde domates yetiştirilebilecek gübre üretildi

Denizli'de çölde domates yetiştirilebilecek gübre üretildi

Alman hükûmetin F-35 uçaklarından vazgeçmesine eski Alman askeri yetkilileri sert tepki gösterdi

Alman hükûmetin F-35 uçaklarından vazgeçmesine eski Alman askeri yetkilileri sert tepki gösterdi

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA