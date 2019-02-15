Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu

Çinli Ying ile Bingöllü Aydın Sarı, 24 yıl önce Moskova Devlet Sosyoloji Üniversitesi'nde tanıştı. Gazetecilik bölümünde olan Ying ile psikoloji bölümünde öğrenim gören Aydın Sarı, 1996'da evlendi.

Düğünden sonra Bingöl'e yerleşen Ying, çalışmak için çeşitli girişimlerde bulundu, kendisine uygun iş bulamadığı için bu hayalini gerçekleştiremedi.

Ying Sarı, 1 yıl önce KOSGEB öncülüğünce açılan girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayarak belge aldı.

Eşiyle KOSGEB'e başvuran Ying Sarı, güneş enerjisi panelleri üretmek amacıyla 50 bin lira hibe desteği aldı ve kendi işini kurdu.

Çinli gelin Ying Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık kendini Bingöllü hissettiğini ve Bingöl'ü çok sevdiğini söyledi.

Hayatı boyunca çalışmak istediğini ifade eden Ying Sarı, "Çocuklarım küçük olduğu için çalışamıyordum. Artık çocukların bana ihtiyacı olmadığı için tekrar bir şeyler yapmaya çalıştım. KOSGEB'den 50 bin lira destek aldık, bu iş yerini açtık." dedi.

Ying Sarı, sabah eşiyle iş yerine geldiğini ve güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistemin montajını yaptıklarını belirterek, "Bingöl küçük ve sakin bir şehir, tabi ki büyük şehirde yaşamak için sosyal hayat çok güzel. 22 yıldır burada yaşıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Burada insanlar çok sıcak." diye konuştu.

Her konuda eşine destek olan Aydın Sarı da "Güneş ve rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemler üzerine çalışıyoruz. Şu anda sadece kendimizi istihdam ediyoruz. Hedefimiz, işimizi geliştirerek, 25-30 kişiyi istihdam etmek." diye konuştu.