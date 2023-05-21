İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2023 Pazar / 2 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Yaşam

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA21 Mayıs 2023 Pazar 13:22 - Güncelleme:
Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
ABONE OL

İstasyon Mahallesi'nde annesi M.Ö. markete gittiği sırada F.S. (25) tarafından cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki N.Ö, kaldırıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada çıkarıldığı mahkemece tutuklanan F.S'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

İstasyon Mahallesi'nde 18 Mayıs'ta, daha önceden tanıştığı M.Ö'nün evine giden F.S, kadın 8 yaşındaki kızıyla markete gittiği sırada 2 yaşındaki kızı N.Ö'ye cinsel istismarda bulunmuş, hastaneye kaldırılan çocuğun doktor kontrolünde cinsel saldırıya uğradığı tespit edilmişti.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli F.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "çocuğa nitelikli cinsel istismar" ve "kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

8 yaşındaki kız çocuğu devlet tarafından koruma altına alınmıştı.

Öte yandan gözaltına alınan anne M.Ö. ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.