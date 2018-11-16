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‘Çocuk insanlığın öz yurdudur’ 

Antalya’da, 62’nci Türkiye Milli Pediatri Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu ve pediatri uzmanları katıldı.

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Çocuk kavramının MEB’in merkezinde olduğunu söyleyen Selçuk, “Çocuğa yaklaşımın son dönemlerde endüstrinin ihtiyaçlarıyla çok fazla ilişkilendiriliyor olması, aslında endişe de uyandırmıyor değil. Çünkü çocuk üzerinden birçok şeyin pazarlanması ve sektörlerin oluşması, aslında çocuğun kendi hayatiyetini ve saflığını koruması bakımından da bazı riskler taşıyor. Çocuk aslında insanlığın öz yurdudur, insanın vicdanıdır. Çocukla ilgili herhangi bir işlem yapan veya destek veren herhangi birisinin büyük bir vebal altında olduğu çok açıktır. Bu vebalin sorumluluğu altında da çocuğun eğitimiyle sağlığıyla ve her türlü gelişimiyle ilgilenen uzmanların daha dikkatli olmasında tabi ki yarar var” dedi. 

 

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