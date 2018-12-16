Çocukları da anneleri de okuryazar yaptılar  

Şırnak'ın İdil ilçesinin Güzelova köyü Alataş mezrasına atanan 3 kadın öğretmen öğrencilerin yanı sıra köydeki kadınlara da okuma yazma öğretti. Köy okuluna 3 yıl önce öğretmen olarak atanan Şakir Arıkan ile Ferhan Özcan, çocuklara eğitim vermekle kalmayıp sosyal sorumluluk projeleri de yürüttüler. Okulun boyasını yaptıran öğretmenler, sosyal medya aracılığıyla kendilerine ulaşan hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan giysi ve kırtasiye malzemeleri ile Alataş mezrasının yanı sıra çevre köylerdeki öğrencilerin de ihtiyaçlarını karşıladı. Arıkan ve Özcan, Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında köydeki kadınların da okuryazar olması için çalışma başlattı.

TÜM HAYALLERİME KAVUŞTUM

Arıkan’ın görev yerinin değişmesi ile Özcan ve köye okul öncesi öğretmeni olarak atanan Rabia Şahin ve Yağmur Ataş bayrağı devraldı. 3 kadın öğretmen 47 öğrenciye eğitim verirken 2 yılda köydeki 13 kadına da okuma yazma öğretti. “Kurs sayesinde hayalime kavuştum” diyen 6 çocuk annesi Himmet Alptekin, okuma yazma öğrenmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Alptekin, kimi zaman çocukları ile evde ders çalıştıklarını dile getirerek “Artık gazete okuyabiliyorum, telefon kullanabiliyorum” dedi. Muhtar Levent Alptekin ise “Öğretmenlerimiz çocuklarımıza çok iyi eğitim verirken kadınlarımızı da okuryazar yaptılar. Köydeki okuryazar oranı öğretmenler sayesinde arttı” diye konuştu.

FEDAKAR ÖĞRETMENLER

Güzelova köyü Alataş mezrasında görev yapan 3 öğretmen Ferhan Özcan, Rabia Şahin ve Yağmur Ataş, 47 öğrenciye eğitim verirken 13 kadına da okuma yazma öğretti. Şimdi öğretmenler, 10 kursiyere daha okuma yazma öğretebilmek için kolları sıvadı.