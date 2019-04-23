'Çocukluk kâğıttan gemiyle yolculuktur'

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı yayınlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukluk dönemini edebi anlatımla tanımladı. Bakan Selçuk, ‘Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk’ dizesini hatırlattığı mesajında, “Bir öğretmenin gözleri, ne zaman bir çocuğun gözlerine değse bir çocuk gelip yerleşir, yüreğinin başköşesine; sonrası bir şenlik, bir mutluluk, bir esenlik hâli işte o an ellerinden tutar onun ve çocukluğuna döner” ifadelerini kullandı.

NAZLI KUŞLAR GİBİ

Bakan Selçuk, “Çocukluk ‘yağ satarak, bal satarak’ mendil kapmacadır; bilyedir, topaç çevirmektir. Keloğlan’ın masallar ülkesini hayal etmek; Nasrettin Hoca’nın göle yoğurt mayaladığına inanmaktır. Kendi kuyruğunu kovaladıkça şirinleşen bir sokak kedisine dokunup sevmeye çalışmak ve parkta tahterevalli sırası beklerken ağaçların gövdesini kucaklamaktır. Mahalledeki futbol turnuvasında, kendini dünyanın en muhteşem forveti sanmaktır” dedi. Çocukluğun, sonu gelmez sorular olduğuna değinen Bakan Selçuk, şunları kaydetti; “Muzırlıktır, yaramazlıktır kimi zaman. Çocukluk, kâğıttan bir gemiyle yolculuklara çıkmak, başını yastığa koyar koymaz uyumaktır. Bir Barış Manço şarkısında, ‘Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli’ dizelerini özlemle mırıldanmak; Hafize Ana’nın zil sesiyle Hababam’la teneffüse çıkmaktır. Her biriniz, her sabah nazlı kuşlar gibi uçarak gelin okullara, öğretmenlerinize. Kalbimizin kanatlarını açarak bekliyoruz sizleri. Ey, dupduru güzellikler; sevinçleriniz çok, hayalleriniz sonsuz, Ulusal Egemenlik Bayramı’nız kutlu olsun.”

Öte yandan Bakan Selçuk, yayınladığı videoyla öğrencilerin bayramını kutladı, velilere de sürpriz bir mektup gönderdi.