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Çölde Av sonbahara hazırlanıyor

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı koleksiyonuna kazandırılan Türkiye’nin en büyük oryantalist tablosu “Çölde Av”, kasımda sanatseverlerle buluşacak. 

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Sait Halim Paşa Yalısı’ndan alınarak üç aylık titiz bir hazırlık aşamasından sonra Resim Müzesi’ne nakledilen Türkiye’nin en büyük oryantalist tablosu Çölde Av, müzenin sonbaharda açılması planlanan ikinci bölümünde sergilenecek. Milli Saraylar İdaresi Baskanı Dr. Yasin Yıldız, Fransız ressam Felix-Auguste Clement’e ait 35 metrekarelik tablonun özel oluşturulan atölyede restorasyonunun devam ettiğini söyledi. “Ceylan Avı” olarak da bilinen tablonun kayıtlara göre Türkiye’deki en büyük tablo olduğunu aktaran Yıldız, “Taşınır en önemli eserlerden birisi olan bu tablo Osmanlı’nın son dönemindeki Osmanlı-Mısır ilişkileri, hidivlerin Osmanlı hayatındaki rolü üzerinde ciddi bir sembol” diye konuştu.

ÇOK AZ KİŞİ GÖRDÜ 

Bu kadar mühim bir eserin yıllarca Sait Halim Paşa yalısında sınırlı bir görünürlüğe sahip olduğunu vurgulayan Yıldız, “150 yaşındaki eserin sanatseverlerle buluşmasını da kasım ayına yetiştirmeye çalışacağız. Böyle bir eseri sanatseverlerle buluşturmak, ülkemizin tarihi mirası açısından önemli bir hizmet olacaktır diye düşünüyorum” dedi. 

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Milli Saraylar İdaresi BaŞkanı Dr. Yasin Yıldız: Abdülhalim Paşa bu tabloyu aslında Mısır’daki sarayı için yaptırıyor fakat daha sonra, oğlu için aldığı yalıya nakledilip yıllarca orada muhafaza ediliyor. Tablo, restorasyonu tamamlandıktan sonra Resim Müzesi’nin sonbaharda hizmete vermeye başlayacak ikinci bölümünde yer alacak. Eserin sanatseverlerle buluşmasını da kasım ayına yetiştirmeye çalışacağız. 

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