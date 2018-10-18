Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Çorbası geç gelen alkollü şahıs dehşet saçtı

Samsun’un Bafra ilçesinde çorbacıya kızan alkollü şahıs silahla ateş açıp masaları kırdı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 02.30 sıralarında İsmet Paşa Mahallesi Hastane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çorbacıya gelen Selçuk S. söylediği çorba geç geldiği gerekçesiyle iş yeri sahibine sinirlenerek "Çorbam niye geç geldi" diyerek belinden çıkarttığı ruhsatsız silahla bir el ateş etti. Silahı tutukluk yapan Selçuk S. elindeki silahın kabzasıyla masalara vurarak kırdı. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şahsı yakalayarak silahıyla birlikte gözaltına aldı.
 
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Konsolosluk konutunda arama başladı

Konsolosluk konutunda arama başladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA