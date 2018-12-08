Çorlu’da kaçak elektronik sigara ve telefon ele geçirildi

Edirne’den İstanbul’a uyuşturucu madde ya da kaçak eşya sevk edileceği bilgisine erişen Çorlu KOM ekipleri plakası önceden tespit edilen aracı durdurmak için kontrol noktası oluşturdu.

Çorlu’da İstanbul yönünde uygulama noktası hazırlayan polis ekipleri 22 RJ 805 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda yaklaşık 100 adet kaçak telefon bin adet elektronik sigara, yaklaşık 3 bin adet elektronik sigara yedek parçası, yaklaşık bin 500 adet gözlük, 5 bin adet telefon ekranı, 4 binden fazla TR bandrolü, telefon filmleri, telefon iletkenleri ve çeşitli telefonlara ait ekranlar ele geçirildi. Kaçak malzemelere el koyan polis ekipleri araçta bulunan bir kişiyi de hakkında yasal işlem yapılmak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.