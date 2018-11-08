Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Çoruh'ta yakaladığı 1 metre 80 santimlik balıkla fotoğraf çektirdi

Artvin'de Uğur Durmuş (27), Çoruh Nehri'nde 40 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. Durmuş, 'Kuzu bu' diyerek sevdiği balıkla fotoğraf çektirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kentte oturan Uğur Durmuş, Çoruh Nehri'nde avlanırken dev bir balığa rastladı. Oltaya takılan 40 kilo ağırlığında ve 1 metre 80 santim uzunluğunda balığı sudan çıkarmakta güçlük çeken Durmuş, yakınlarından yardım istedi. Durmuş ve yakınlarının yardımıyla balık, uzun uğraşlar sonucu nehirden çıkarıldı. Nehir kenarına çıkardığı balığın yanına uzanıp anı fotoğrafı çektiren Durmuş, "Kuzu bu" diyerek yayın balığını sevdi. Balık avlamayı hobi olarak yaptığını belirten Uğur Durmuş, dev balığı komşuları arasında pay ederek dağıttığını söyledi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dahi piyanist Elif Işıl, ABD´de 2 yıl üst üste birinci oldu

Dahi piyanist Elif Işıl, ABD´de 2 yıl üst üste birinci oldu

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA