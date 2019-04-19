12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7974
  • 6,5267
  • 237.674
  • 96.968
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Çorum'da bahçe yediuyuru koruma altına alındı

Türkiye’de koruma altına alınan kemirgen türler arasında yer alan bahçe yediuyuru Çorum’da ilk kez görüntülendi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, Bayat ilçesinde bir kişi doğada gezerken halk arasında Hasancık olarak da bilinen ve ender  rastlanan yediuyur buldu. Bulduğu bahçe yediuyurunu görünümü nedeniyle sincap zanneden şahıs Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Çorum Şube Müdürlüğüne gelerek minik hayvanı teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan bahçe yediuyuru daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi.
 
Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, daha sonra Hitit Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri ile iletişime geçti. Her iki kurumun yaptığı incelemeler sonunda hayvanın sincap değil, doğada ender rastlanılan bahçe yediuyuru olduğu belirlendi.
 
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Kadir Ulusoy, köylüler tarafından bulunan ve sincap zannedilen hayvanın halk arasında Hasancık olarak bilinen bahçe yediuyuru olduğunu söyledi. Çorum’da bahçe yediuyuru görülmesinin sevindirici olduğunu dile getiren Ulusoy, bahçe yediuyurunun Çorum’da varlığının bilinmesine rağmen bugüne kadar görüntülenemediğini belirtti.
 
Bahçe yediuyurunun sağlıklı Habibat’ların belirteç bir türü olduğunu anlatan Ulusoy, “Fakat nadir bir tür. Hektar başına 2 veya 3 birey bulunmakta. Halk tarafından sincaba benzetilmesi doğal. Her iki canlının kuyruklarının karıştırmalarına neden olabiliyor. Yılın yedi ayını kış uykusunda geçiriyorlar. Özellikle bitki tohumlarıyla ve küçük böceklerle besleniyorlar. Bu sayede böceklerin popülasyonunu kontrol altında tutuyorlar. Tohumlarla beslendikleri içinde tohumların farklı yerlere taşınmasında bir nevi bitkilerin yayılışında da önemli rol oynuyorlar. Ayrıca yırtıcı türlerinde besin kaynaklarını oluşturuyorlar” dedi.

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Türkiye kilit partner'

'Türkiye kilit partner'

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 mesajı

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 mesajı

Soğuk algınlığı diye hastaneye gittiler, hayatları değişti

Soğuk algınlığı diye hastaneye gittiler, hayatları değişti

CHP'li belediyelerden işçilere sendika baskısı

CHP'li belediyelerden işçilere sendika baskısı

Türk deniz piyadelerini 'suda yürütecek' ZAHA yüzünü gösteriyor

Türk deniz piyadelerini 'suda yürütecek' ZAHA yüzünü gösteriyor

Murat Çiçek'ten CHP'li İmamoğlu'na: Bu yaptığın suçtur

Murat Çiçek'ten CHP'li İmamoğlu'na: Bu yaptığın suçtur

FETÖ elebaşı 'O bizim anamız' dediği Özer'e eşarp göndermiş

FETÖ elebaşı 'O bizim anamız' dediği Özer'e eşarp göndermiş

Tarihi operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Tarihi operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan seçim açıklaması: Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz

Başkan Erdoğan´dan seçim açıklaması: Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz

Diriliş Ertuğrul'da yeni bir ayrılık daha! Ünlü isim diziye veda etti

Diriliş Ertuğrul'da yeni bir ayrılık daha! Ünlü isim diziye veda etti

Satışa çıkmadan ekranı bozuldu

Satışa çıkmadan ekranı bozuldu

7 ilde 'yasa dışı ilaç' operasyonu! Aralarında doktor ve eczacılar da var

7 ilde 'yasa dışı ilaç' operasyonu! Aralarında doktor ve eczacılar da var

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA