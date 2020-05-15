15 Mayıs 2020 Cuma 13:34 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 13:34

Cuma namazını özleyen müminler 'Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı nasıl kıldırılır?' sorularının cevabını merak ediyor. Cuma namazı için koronavirüs salgını nedeniyle camiye gidemeyen Müslümanlar, cuma namazının evde kılınıp kılınmadığını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın web sitesinde Cuma namazının nasıl kılınması gerektiği ile bilgi yer alıyor. Müslüman alemi olarak bayram saydığımız ve dua kapılarının açık olduğu bilinen Cuma günü yapılan kutsal ibadet Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı nasıl kıldırılır? Diyanet'e göre; Cuma namazı cemaat olmadan kıldırılır mı? sorularının cevabı haberimizde.

Cuma namazı konusunda araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüsün ülkemizde ortaya çıkmasının ardından camilerde cemaat ile namaz kılınması yasaklanmıştı. Cuma ve Teravih namazı gibi cemaat ile kılınan namazların ikinci bir emre kadar camilerde cemaat ile kılınmasının yasaklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından birtakım açıklamalarda bulunulmuştu.

CUMA NAMAZI NASIL KILDIRILIR?

Cuma namazı halka açık yerlerde cemmatle kılınması gereken bir namazıdır. Koronavirüs nedeniyle camide cuma namazı kılamayan müminler cuma namazı nasıl kıldırılır? sorusunun cevabını araştırıyor. Akıl bali olmuş vakit namazı kıldırabilen bütün Müslümanlar cuma namazı kıldırabilir fakat bu namaz halka açık olmalıdır. Herkesin orada cuma namazı kıldırıldığını bilmesi gerekir. Bu şartlar altında cuma namazı kıldırılabilir. Evde cuma namazı kılınmaz. Koronavirüs salgın nedeniyle halka açık yerlerde ve cemaat halinde namaz kılınamadığı için cuma namazı kişiler tarafından kıldırılamaz.

EVDE CUMA NAMAZI KILINIR MI?



Evde tek başına cuma namazı kılınmaz. Cuma namazı cemaat ile kılınan bir namazdır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamada Cuma namazı yerinde Müslümanların bu süreçte öğle namazlarını kılmaları yeterli olacaktır açıklaması yapmıştı.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cuma namazı ile ilgili açıklaması şu şekilde:



“Yeni tip corona virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın bu virüsten bir an önce kurtulmasını ve kurtulması için gerekli çalışmaların yapılmasında Rabbimden kolaylıklar niyaz ediyorum."



CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

BİRİNCİ REKAT

Cuma namazını kılmak için: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır. Sessizce Subhaneke okunur.

Ayakta birşey okumadan imam dinlenir. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir ayet okur. Ardından Rüku'ya gidilir. 3 kere Subhane Rabiyyel Aziym denir. sonra secde'ye gidilir. Doğrulup, tekrar Secdeye gidilir.

İKİNCİ REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir ayet okuması beklenir.

Rüku'ya gidilir. 3 kere Subhane Rabiyyel Aziym denir. sonra secde'ye gidilir. Doğrulup, tekrar Secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam verilerek cuma namazı tamamlanır.

CUMA NAMAZI CAMİLERDE NE ZAMAN KILINMAYA BAŞLANACAK?

Koronavirüs tehdidinin tamamen kontrol altına alınması vaka sayılarının büyük oranda azalmasının ardından camilerde cemaat ile namaz kılınmasına izin verilmesi bekleniyor.

DİYANET'TEN CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI

Cuma günü mübarek bir gün olup, müslümanların bayramıdır. Bugüne mahsus cuma namazı vardır.

Cuma namazı; Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:

“Ey mü’minler, cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman hemen Allah’ı anmaya (namaz kılmaya) koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz elbette bu, sizin için daha hayırlıdır” (1).

Peygamberimiz de şöyle buyuruyor:

“Cuma namazı haktır. Cemaatle eda edilmek üzere, her müslümana farzdır.” (2)

“Herhangi bir müslüman topluluk, ya cuma namazını terketmekten sakınsınlar, aksi halde Allah Tealâ, onların kalblerini mühürler de gafillerden olurlar.” (3)

İslam âlimleri cuma namazının farz olduğunda görüş birliği etmişlerdir. Cuma namazı iki rekat olup, yalnız kılınmaz, cemaatle edâ edilir. Cuma namazını kılamayan kimse öğle namazını kılar, Cuma namazının cemaatle kılınması gerekli olduğundan, birisi vücûp, diğeri sıhhat olmak üzere iki türlü şartları vardır.

Vücûp şartları, cumanın bir kimseye farz olması ile, sıhhat şartları ise namazın sahih olması ile ilgilidir. Cuma’nın vücûp şartları üzerinde mezhepler arasında önemli bir görüş ayrılığı yoktur.

Bu şartlar: Erkek, hür, mukim ve özürsüz olmaktır. Hastalık, hasta bakıcılığı, yaşlılık, sağlığı olumsuz şekilde etkileyecek derecede sıcak ve soğuk, aşırı derecede yağmur, çamur; mal ve can güvenliğinin bulunmaması gibi mazeretler cumaya gitmemek için özür sayılır.

Cumanın sahih olması ile ilgili şartlar hakkında ise İslâm âlimleri arasında farklı görüşler vardır.

Bu şartlar; şehir, vakit, hutbe, cemaat, sultan ve izn-i âm’dır. Şimdi sırasıyla bu şartları ve bu şartlar hakkındaki görüş ve ayrılıkları inceleyelim.

1.Şehir: Hanefi’lere göre cuma namazı kılınacak yerin şehir olması şarttır. Cuma, ancak şehir ve şehir hükmünde olan yerde kılınır.

Diğer mezheplerde, cuma namazı için şehir şart değildir.

Şafiîler, cuma namazı için yaz ve kış halkın devamlı oturduğu ve cuma namazı kendilerine farz olan kimselerin sayıları en az kırk kişi olan köy ve şehirlerde,

Malikîler, insanların devamlı oturdukları şehir, köy ve benzerî yerleşim merkezlerinde,

Hanbelîler; en az kırk kişinin oturduğu yerleşim bölgesinde, cuma namazı kılınacağı görüşündedirler.

2. Vakit: Cuma namazının vakti, öğle namazının vaktidir. Cuma namazı, öğle namazının kılındığı vakit içerisinde kılınır. Öğle vaktinden önce kılınamı- yacağı gibi vakit çıktıktan sonra da kaza edilmez. Ancak, Hanbelîler, cuma namazının, zevalden önce bayram namazlarının kılındığı vakitte kılınabileceğini söylemişlerdir.

3. Hutbe: Hutbe, cuma namazının sahih olmasının şartlarındandır. Hutbesiz kılınan cuma namazı sahih değildir. Çünkü Peygamberimiz, hutbesiz cuma namazı kılmamıştır.

4. Cemaat: Cuma namazında cemaatin şart olduğu hakkında İslam âlimleri arasında görüş ayrılığı yoktur. Ancak cemaatın en az sayısı konusunda farklı görüşler vardır.

Ebû Hanife ve imam Mu- hammed’e göre imamla birlikte en az dört,

Ebû Yusuf’a göre, üç,

imam Şafiî ve imam Ahmed’e göre imamdan başka kırk,

İmam Malîk’e göre oniki,

kişinin bulunması şarttır.

5. Sultan: Hanefîlere göre cuma namazını Devlet Başkanı veya yetki verdiği kimsenin kıldırması gerekir.

Devlet Başkanının izni olmadan cuma namazının sahih olmayacağını söyleyen Hanefî’lerin bu konudaki delilleri, ibn Mâ- ce’nin Cabir (r.a.)’den rivâyet ettiği şu hadis-i şeriftir.