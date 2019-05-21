28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0519
  • 6,7535
  • 248.205
  • 85.699
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Dağ keçileri yola indi, onları görenler cep telefonuna sarıldı

Tunceli'de, tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna kadar inen dağ keçilerini gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla hem görüntüledi hem de öz çekim yaptı.

  • İHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunceli- Hozat İlçesi  yolunda koruma altında olan  dağ keçileri, yola kadar indi. Yolu kullanan vatandaşlar ise dağ keçilerini görünce büyük bir  sürpriz yaşadı. Bir anda karşılarında asfaltta tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna kadar inen dağ keçilerini gören vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti. Yöre insanları tarafından kutsal kabul edilen dağ keçilerini ilk kez bu kadar yakından görmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, öz çekim yapmayı da ihmal etmedi. 
 
 
Hozat ilçesine doğru giden CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu da o anlara şahit oldu. Gördüğü manzarayı "Herkese nasip olmayacak bir güzellik" diye nitelendiren Milletvekili Şaroğlu, "Bu coğrafyada yaşamak ne kadar güzel. Her insanın mutlaka gelip bu coğrafyayı görmesini istiyoruz" dedi.
 
İstanbul'dan tatil için Tunceli'ye gelen İnan Balca, çok güzel bir görüntüyle karşılaştığını belirterek, bu güzelliklerin korunması gerektiğine dikkat çekti.
 
Gördüğü manzaranın muhteşem olduğunu belirten Fulya Özdemir ise, "Çok güzel görünüyorlar. İnsanlardan kaçmıyorlar da. Tabi insanlar onlara zarar vermediği sürece. Muhteşem bir şeye denk geldik. O yüzden çok mutluyum" diye konuştu.
 
 
Doğayla, hayvanlarla iç içe olmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Düzgün Uluç da, "Bizden çekinmiyorlar. Bu da bize mutluluk veriyor. Bambaşka bir duygu" diyerek düşüncelerini aktardı.
   
Öte yandan, geçtiğimiz yıl Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 2018 yılının son günlerinde il genelinde valilik kararıyla başta yaban keçisi, ur keklik yine koruma altında olan vaşak, kurt, boz ayı gibi hayvanların avlanmasını yasaklamıştı.

Trafikte motosikletle 8 büyük koli taşıdı... O anlar kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Binlerce öğretmene müjdeli haber! Bugün başladı!

Binlerce öğretmene müjdeli haber! Bugün başladı!

TSK'ya yeni MPT-76 teslimatı

TSK'ya yeni MPT-76 teslimatı

İşte Türkiye'nin yurt dışında yaptırdığı birbirinden güzel camiler

İşte Türkiye'nin yurt dışında yaptırdığı birbirinden güzel camiler

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Game of Thrones'a ilham olmuştu, hayranları yıkıyor

Game of Thrones'a ilham olmuştu, hayranları yıkıyor

Merkez Bankası'ndan iki hamle birden

Merkez Bankası'ndan iki hamle birden

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındılar

Savunma bakanının paylaşımı ortalığı karıştırdı! Kuleler bombalanmış...

Savunma bakanının paylaşımı ortalığı karıştırdı! Kuleler bombalanmış...
 

POPÜLER HABERLER

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Game of Thrones'un final bölümü rekor kırdı

Game of Thrones'un final bölümü rekor kırdı

Yok artık dedirtecek birbirinden tuhaf nesneler!

Yok artık dedirtecek birbirinden tuhaf nesneler!

ABD'de heyecan yaratan görüntü

ABD'de heyecan yaratan görüntü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA