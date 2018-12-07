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Dalgıçlar, plastik kirliliğine dikkati çekmek için dalış gerçekleştirdi

Dalgıçlar, su altındaki plastik kirliliğine dikkati çekmek ve plastik kullanımının azaltılması amacıyla Hatay'ın Samandağ sahilinden dalış gerçekleştirdi.

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Dalgıçlar, Akdeniz'de çevre ve deniz canlıları açısından risk oluşturan plastik kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Hatay'ın Samandağ sahilinden dalış gerçekleştirdi.

Ekiplerin dalış gerçekleştirdiği bölgede, su altındaki cam şişe, plastik torba, plastik şişe, çatal, bidon gibi kirliliğe yol açan ve özellikle deniz canlılarının yaşamını tehdit eden çok sayıda malzeme, AA muhabiri tarafından görüntülendi.

Bu çalışma ile farkındalık oluşturmayı amaçlayan dalgıçlar, böylece üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de duyarlılığı artırmayı hedefliyor.

Yaklaşık 15 yıldır dalış yaparak Akdeniz'deki canlı yaşamını takip eden, İskenderun Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nde yüksek lisans yapan dalış eğitmeni Mahmut İğde, AA muhabirine, denizlerde her geçen gün artan plastik miktarına dikkati çekmek ve plastik kullanımının azaltılması için çalışma yaptıklarını belirtti. İğde, "Amacımız farkındalık yaratarak plastik kullanımını azaltıp deniz canlıları üzerindeki tehdidi ortadan kaldırmak." dedi.

Deniz yaşamının korunmasının gelecek açısından önemli olduğunu vurgulayan İğde, "Denizler geleceğimizdir, geleceğimiz olan çocuklarımıza mirasımızdır. Bu mirası gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde bırakabilmek için hemen harekete geçmeliyiz. Bu nedenle 'plastikten vazgeç' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Her yıl denizlere karışan tonlarca plastik atıkların, deniz canlılarının yaşamını tehdit ettiğini dile getiren İğde, bunun dolaylı olarak insan sağlığını da olumsuz etkilediğini anlattı.

Denizde küçük parçacıklara ayrışan plastiklerin deniz canlıları için gıda zincirinin bir parçası haline geldiğini kaydeden İğde, şöyle devam etti.

"Plastik atıklar sindirilemiyor ve tedbir alınmazsa birçok canlı türünün sonunu getirecek. Her fırtına sonrası sahile vuran plastik atıkların her yeri kapladığını, deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma döneminde çöp ve plastik atıklardan dolayı kumu kazamadıklarını dolayısıyla sahile yumurta bırakmadan gittiklerini gördük."

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