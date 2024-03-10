''Dangal'' filmi Türkiye'de gerçek oldu

Boks antrenörü Osman Bozkurt ve şampiyon kızları, AA muhabirine, filmleri andıran hikayelerini anlattı.

Çocukluğunda Muhammed Ali'nin maçlarını izlerken bu spora hayranlık duyduğunu ve 16 yaşında boksa yöneldiğini belirten baba Osman Bozkurt, bir süre sonra antrenörlüğe geçtiğini söyledi.

Bozkurt, gençlik yıllarında, erkek çocuğu dünyaya gelirse onun da boksör olması hayalini kurduğunu, ilk çocuğu Latife'nin bu spora ilgi duymasının kendisini çok mutlu ettiğini ve kızını boks çalıştırmaya başladığını bildirdi.

Toplumdaki güçlü erkek hakimiyeti algısı nedeniyle boksu sadece erkeklerin yapabileceğini düşüncesinin aksine kız çocuklarının da bu sporda başarılı olabileceğini göstermek için daha sonra dünyaya gelen kızlarını da boksa yönlendirdiğini vurgulayan Bozkurt, "Boks, dışarıdan göründüğü gibi kavga, dövüş, vurma, kırma gibi bir spor değil. Boksun fizyoloji, psikomotor, anatomi, beslenme, iletişim, teknik, taktik, algılama, hızlı karar verme gibi bilimsel yönleri de var. Çoğu branş da aslında bünyesinde bu özellikleri barındırıyor." dedi.

4 kızını da boksör yetiştiren Bozkurt, Hindistan'da oğlu olmadığı için kızlarını güreşçi yapan bir babanın konu edildiği 2016 yapımı Dangal filmiyle kendilerini özdeşleştirdiklerini dile getirdi. Bozkurt, şöyle konuştu:

"O filmi ailecek çok kez izledik. İzlerken onların yaşadığı sıkıntıların benzerlerini yaşadığımızı fark ettik. Babanın kızlarını güreşçi olarak topluma kabul ettirme çabasını, ben de kızlarımı boks sporuna kazandırırken yaşadım. Filmin bazı yerlerini ağlayarak izledik. Hatta kızlarımla bu spor dalıyla uğraşırken sorunlarla karşılaştığımız zaman Dangal filmini tekrar izliyoruz. Böylece benzer sorunların her yerde yaşandığını görüp, kendimizi rahatlatıyoruz, moral buluyoruz."

- "DANGAL FİLMİ BANA PES ETMEMEYİ ÖĞRETTİ"



Osman Bozkurt'un en büyük kızı 28 yaşındaki Latife Bozkurt, hiperaktif olduğu için boks sporuna yöneldiğini, ortaokul yıllarında bu spora başladıktan kısa süre sonra Türkiye şampiyonluğu kazandığını ifade etti.

Başka dereceler de aldığını belirten Bozkurt, evlenmesiyle bir süre boksa ara verdiğini ancak çok özlediği spora, yarım bıraktığı başarılarını sürdürmek için tekrar döndüğünü anlattı.

Latife Bozkurt, bu alanda babasıyla çok mücadele verdiklerini, daha güçlü bir şekilde geri döndüğü boksta dünya şampiyonluğunu hedeflediğini kaydetti.

Biri erkek, biri kız iki çocuğu olduğunu aktaran Bozkurt, "Yetenekleri hangi spor dalındaysa ona yönlendirmek istediğim çocuklarımın dedesi ve annesi gibi boksa yönelmeleri beni çok mutlu eder." değerlendirmesinde bulundu.

Dangal filmini izlerken kendisine ait birçok nokta gördüğünü vurgulayan Latife Bozkurt, "Dangal filmi bana pes etmemeyi öğretti." dedi.

- "OLİMPİYATLARDA DERECE ALMAK EN BÜYÜK AMACIM"



22 yaşındaki Ebrar Bozkurt da küçüklüğünden beri babasını ve ablasını örnek aldığını, onlara özendiğini belirterek, 2015 yılında boksa başladığını söyledi.

İlk maçını 2016'da yaptığı bilgisini veren Ebrar Bozkurt, U22 Türkiye Kadınlar Boks Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu, 2023'te de U22 Türkiye Boks Şampiyonası final maçında ikinciliği elde ettiğini bildirdi.

Bozkurt, bu yılın ocak ayında Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda çıktığı finalde ikinci olduğunu, hedefinin ise olimpiyatlarda derece almak olduğunu dile getirdi.

Boks sporuyla ilgilenirken bazı maddi zorluklar yaşadıklarını anlatan Ebrar Bozkurt, bu konuda destek beklediklerini ifade etti.

- "HEDEFİM OLİMPİYATLARDA TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK"



15 yaşındaki Elif Bozkurt da küçüklüğünde babası ve ablasının maçlarını izlerken hayranlık duymaya başladığı boksa 1,5 yıl önce başladığını söyledi.

Türkiye üçüncülüğü, Ankara ve İstanbul şampiyonlukları olduğunu belirten Elif Bozkurt, "Hedefim olimpiyatlarda derece alarak Türk bayrağımızı dalgalandırmak." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"



12 yaşındaki Amine Ahsen Bozkurt da çocukluğundan beri ablaları ve babasını izlediğini, boksa ilgisinin de bu şekilde oluştuğunu anlattı.

Yaklaşık 2 yıldır profesyonel şekilde yaptığı boksta Ankara şampiyonluğu kazandığını vurgulayan Armina Bozkurt, hedefinin olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu kaydetti.