Datça'da 4,8 şiddetinde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinden 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi.
- AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 208 kilometre açığında 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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