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Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda 31 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 gün önce gözaltına alınıp dün adliyeye sevk edilen 31 zanlının işlemleri tamamlandı.

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Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şüphelilerden 2'si savcılıkça salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen zanlılardan 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen H.Ş'nin de arasında olduğu 7'si ise tutuklandı.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 13 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine 7 Şubat'ta harekete geçen emniyet güçleri, kent merkezindeki 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 31 şüpheliyi yakalamıştı.

Şüpheliler, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "kasten yaralamak", "ev ve iş yeri kurşunlama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında 2014'ten bu yana kentteki bazı yaralama, tehdit ve uyuşturucu ticareti gibi olayların deşifre edilebileceğinin değerlendirildiği bildirilmişti.

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