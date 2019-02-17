Deneyap sınavları 17 Mart'ta
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında oluşturulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışmasıyla yürütülüyor.
Teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirilecek atölyelerde, tasarım üretim, robotik kodlama, havacılık ve yapay zekâ gibi alanlarda eğitim alacak öğrencilerin belirleneceği seçme sınavı için başvurular 10 Şubat’ta tamamlandı. Sınavı Anadolu Üniversitesi gerçekleştirecek. Üniversite, Adana, Ankara, Edirne, Eskişehir, Antalya, Konya, Erzurum, Trabzon, Manisa ve Muğla’yı kapsayan 10 ilde ilkini 17 Mart’ta yapacağı yazılı sınavın ardından becerilerin ölçüleceği bir sınav daha gerçekleştirecek. Atölyelerde eğitim 2 Temmuz’da başlayacak.
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