Deniz Feneri’nden 3 yeni mahalle
Deniz Feneri Derneği, Myanmar Ordusu ve Budist grupların zulmüne maruz kalan Arakanlı Müslümanlar’a yardım eli uzatmaya devam ediyor.
Dernek, vatanlarını terk etmek zorunda kalarak Bangladeş’in Cox’s Bazar kentindeki kamplara sığınan mazlumlar için yeni mahalleler kuruyor. Kutupalong Mülteci Kampı’nda üç yeni mahalle kuran Deniz Feneri, bambudan yaptırılan bin 600 evi sahiplerine teslim etti. Mahallelerde su kuyuları ve gıda gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ibadet ve eğitim alanları da oluşturuldu. Zor günler geçiren Arakanlı Müslümanlar, yeni evlerinde çetin kış şartlarından korunmuş olacak.
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