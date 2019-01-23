Denizaltıya yunuslar eşlik etti
MSB tarafından, Karadeniz'de seyreden 'TCG Sakarya' denizaltısına yunusların eşlik ettiği görüntüler paylaşıldı.
- AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki görevine seyir halindeki "TCG Sakarya" denizaltısına yunusların eşlik edişine ilişkin görüntüleri paylaştı.
MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Karadeniz'de yunusların seyir halindeki TCG Sakarya adlı denizaltıya eşlik ettiği anlar yer alıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait TCG Sakarya’ya yunuslar eşlik etmiş.— İbrahim Haskoloğlu (@haskologlu) 23 Ocak 2019
-Milli Savunma Bakanlığı pic.twitter.com/SDIE8XXj3v
"Usta dalgıçlar bir arada" ifadesi kullanılan paylaşım, çok sayıda beğeni aldı.
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