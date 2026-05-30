Denizde yüzerken kaybolan genç bulunmuştu! 17 yaşındaki gençten acı haber geldi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yüzerken kaybolan 17 yaşındaki Y.D. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına ekiplerine bağlı dalgıçlar tarafından ağır yaralı olarak bulundu. denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

IHA30 Mayıs 2026 Cumartesi 10:35
Olay, saat 12.45 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkiinde meydana geldi. Denize giren Y.D. bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı ekipler ve dalgıçlar bölgede detaylı çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Y.D., kıyıdan yaklaşık 40 metre açıkta, denizin 3 metre altında yüzüstü ve hareketsiz halde bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan gence ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Y.D., ambulansla hastaneye sevk edildi.

GELİBOLU'DA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ

Kurtarılan Y.D. (17) tedavi gördüğü Eceabat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Y.D, dün denize girip gözden kaybolmuş, durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ekiplerince yapılan arama kurtarma çalışmasında, 40 metre açıkta 3 metre derinlikte hareketsiz halde bulunmuştu.

