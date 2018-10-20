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Denizli'de aç bırakıldığı iddia edilen 150 keçi telef oldu

Denizli'nin Çardak ilçesinde bir besi çiftliğinde aç bırakıldığı ileri sürülen 150 keçi telef oldu.

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Alınan bilgiye göre, Sazköy Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çok sayıda keçinin telef olduğu ihbarı üzerine jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Su ve yemin bulunmadığı saptanan çiftlikte telef olan yaklaşık 150 keçi, iş makinesiyle alınarak gömüldü.

Hayvan sahibinin ise Antalya'da olduğu ileri sürüldü.

Mahalle sakinlerinden Zehra Ari, gazetecilere, çiftliğin bir süre önce el değiştirdiğini, yeni sahiplerinin ise buraya uğramadığını, hayvanların susuzluk ve açlıktan öldüğünü iddia etti.

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