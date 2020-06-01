Denizli'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 6 yaralı

IHA 01 Haziran 2020 Pazartesi 18:19 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 18:19

Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi Ziya Tıkıroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Yücel Diken yönetimindeki 20 ACS 767 plakalı otomobil ile Duran Bayar idaresindeki 20 AAR 914 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile Hasan, Selma, Mehmet Bilal ve Ahu Nisa Bayar yaralandı. Kazada araç içinde sıkışan yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslar ile Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.