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Denizli'de sileceğe kablo bağlayan sürücü eliyle kontrol ederek camı sildi

Denizli’de aracının sileceği bozulan sürücü, sileceğe bağladığı telefon şarj kablosunu eliyle çekerek yaklaşık 20 kilometre yol gitti.

  • İHA
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Denizli’nin Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde aracıyla yolculuk yapan Sercan Güngör, aracının cam sileceği bozulunca ilginç bir yöntem geliştirdi. Çivril ilçesinden Kaklığa gitmek için 64 AC 153 plakalı aracıyla yola çıkan Güngör, seyir halindeyken sağanak yağışa yakalandı. Yağış esnasında önünü görmek için aracın cam sileceğini çalıştırmak isteyen Güngör, sileceğin çalışmadığı fark etti. Güngör, yolda kalmamak ve kazaya sebebiyet vermemek için bozulan sileceğe şarj kablosuna bağladı. Kabloyu otomobilin camından içeri alan Güngör, ardından eliyle telefon kablosunu çekerek sileceği kendi yöntemiyle hareket ettirdi. Bu şekilde yaklaşık 20 kilometre yol giden Güngör, ilk iş olarak aracının sileceğini tamir ettireceğini söyledi.
 

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