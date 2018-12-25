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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı.

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 Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesinde bazı kişilerin uyuşturucu madde sattıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 2'si İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, 169 uyuşturucu hap ile 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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