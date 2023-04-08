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Yaşam

Depreme kuvözde yakalanan Meryem bebek iki ay sonra ailesine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da hastanede kuvözde olan ve kurtarıldıktan sonra devlet korumasına alınan 3 aylık Meryem bebek, DNA testiyle tespit edilen ailesiyle iki ay sonra buluştu.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 15:54 - Güncelleme:
Depreme kuvözde yakalanan Meryem bebek iki ay sonra ailesine kavuştu
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Reyhanlı ilçesinde yaşayan Hüseyin ve Bera İri çiftinin ilk çocukları Meryem, 18 Ocak'ta erken doğumla dünyaya geldiği için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kuvöze alındı.

Depreme uykuda yakalanan İri çifti, hasar gören evlerinden kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra hastaneden tahliye edilen bebeklerine ulaşamadı.

Çiftin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yardım istemesi üzerine bebeğin, tedavisinin sürmesi için Mersin'deki bir özel hastaneye sevk edildiği, 6 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve korumaya alındığı tespit edildi.

DNA örnekleri bebekle uyuşan çift, müjdeli haber aldıktan sonra Çocuk Evleri Sitesi'ne davet edildi.

- AİLE İLK KEZ BEBEKLERİNİ KUCAKLADI

Bebekleriyle günler sonra buluşmanın mutluluğunu yaşayan İri çifti, sevinç gözyaşları döktü.

Doğumun ardından kuvöze alındığı için kucaklayamadığı bebeğine ilk kez doyasıya sarılan Bera İri, kızını defalarca öptü.

Baba Hüseyin İri, gazetecilere, kızına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çocuğundan ayrı kötü günler geçirdiğini aktaran İri, "Duygularım tarif edilemez, ancak yaşayan bilir. Çok duygulu anlar yaşadık. Gece gündüz aklımızdan çıkmıyordu. Ona çok iyi bakmışlar, herkese teşekkür ederiz." dedi.

- "BAKIMI VE SAĞLIK KONTROLLERİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLDÜ"

Davultepe Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Selman Fidan da bebeği aileyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bebeğimizin bakımı ve sağlık kontrolleri, büyük bir özveri ve titizlikle yürütüldü. Bebeğimiz gayet sağlıklı. DNA sonucunun anne ve babayla uyumlu olduğunun tespit edilmesinin ardından kavuşmalarına şahit olduk. Bu mutluluk, büyün yorgunluğumuzu almış oluyor. Bizler de çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

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