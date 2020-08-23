Derya Uludüz kimdir? Prof. Derya Uludüz kaç yaşında ve nereli?

23 Ağustos 2020 Pazar 09:52 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 09:52

Dünya Başağrısı Derneği Komite Direktörü ve BEYİNDER Kurucu Başkanı olan Derya Uludüz Habertürk ekranlarında koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün uzun dönemde Demans hastalığına zemin hazırladığını belirten Derya Uludüz, hastalığın insan vücudu üzerinde bıraktığı etkilere de değindi. Programı izleyenler Derya Uludüz kimdir? Derya Uludüz kaç yaşında ve nereli? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Çocuk Nörolojisi, Başağrısı, Beyin damar hastalıkları alanlarında uzman olan Prof. Derya Uludüz'e dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DERYA ULUDÜZ KİMDİR?

Derya Uludüz 6 Mayıs 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. Çocuk Nörolojisi, Başağrısı, Beyin damar hastalıkları alanlarında uzmandır.

Derya Uludüz, Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim üyesidir. Algoloji ve Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı’nda çalışmaktadır. Çocuk nörolojisi, pediatrik ve erişkin başağrısı ve beyin damar hastalıkları polikliniklerinde aktif görev yapmaktadır.

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Mesleki Eğitim

09.1991-09.1997 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Hekimlik Diploması

05.1998-07.1998 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Beyin Cerrahisi ihtisası

08.1999-12.1999 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Rotasyonu

12.1999-03.2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Çocuk Nörolojisi Rotasyonu

03.2000-11.2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Psikiyatri Rotasyonu

11.2000-11.2004 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Nöroloji İhtisası

Uzmanlık

17.11.2004 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Nöroloji Uzmanı

Doçentlik

15.06.2011 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Nöroloji Doçenti

06.2012-09.2012 Amerika Birleşik Devletleri University of Minnesota

Vascular Neurology Fellow (Beyin Damar Hastalıkları alanında çalışmalar yapmıştır)

Alt Uzmanlık Alanları

06.2013 Vasküler Nöroloji Sertifikasyonu

06.2013 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Vasküler Nöroloji Bilim Dalı öğretim üyesi

06.2013 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı öğretim üyesi

Profesörlük

15 Ocak 2017 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Nöroloji Profesörü

İdari Görevler ve Halen Devam eden Profesyonel Pozisyonlar

2011 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

2013 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vasküler Nöroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

2014 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji 3000 Kurulu Lisans Eğitim Koordinatörlüğü Eş Başkanı

2014 – 2015 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyonu (UTEAK) Özdeğerlendirme Komitesi Üyeliği

2014 – Türk Nöroloji Derneği Başağrısı Çalışma Grubu asil üyesi

2014 – Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Çalışma grubu üyesi

2014 – Türk Nöroloji Derneği Pediatrik Nöroloji Çalışma grubu Başkan Yardımcısı

2014 – Türk Nöroloji Derneği Nöroepidemiyoloji Çalışma Grubu üyesi

2015 – Uluslararası Başağrısı Derneği Çocuk Başağrısı alt Komitesi (International Headache Society Pediatric Headache) asil üyesi

2014-2015 Avrupa Birliği Projeleri (Horizon 2020) Çocuk Nörolojisi Projeleri Değerlendirme Komitesi Üyesi

2015 – Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi yayın kurulu üyeliği

2015 – Türkiye Klinikleri Dergisi yayın kurulu üyeliği

2015-2016 – TUKMOS Nöroloji Üyesi

2016 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Komisyon Başkanlığı

2016 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ERASMUS Koordinatörü

2016 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji 5. Dönem Lisans Eğitim Koordinatörü

2016 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji 3001 Kurulu Lisans Eğitim Koordinatörlüğü Başkanlığı

2016 – Türk Nöroloji Derneği Yayın Kurulu Üyeliği

Üyelikler

Türk Nöroloji Derneği

Türk Tabipler Birliği

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği

Türk Kas Hastalıkları Derneği

Türk Başağrısı Derneği

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği

Türk Çocuk Nörolojisi Derneği

Dünya Başağrısı Derneği

Avrupa Başağrısı Derneği

Avrupa İnme Derneği

SAFE (Avrupa İnme Hastaları Derneği)