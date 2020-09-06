06 Eylül 2020 Pazar 10:25 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 10:25

Ufuk Tarhan, geleceğe dair sürdürülebilir iş modelleri üzerine çalışmalar yapan ve projeler üreten Fütürist (gelecekçi) bir iş kadnıdır. Televizyon programlarına konuk olan Ufuk Tarhan'ın biyografisi izleyenler tarafından merak ediliyor. Gençlere gelecek planlamasını anlatan Ekonomist ve Fütürist Ufuk Tarhan kimdir, kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor. İşte başarılı iş kadınının biyografisi...

UFUK TARHAN KİMDİR?

Fütürist, Ekonomist, Yazar Ufuk Tarhan, ODTÜ Ekonomi Mezunudur.

Ufuk Tarhan seminerler ve paneller aracılığıyla insanlara gelecek hakkında bilgiler vermektedir.

1982-2005 arasında çoğunluğu teknoloji olmak üzere çeşitli sektörlerde üst düzey yöneticilik yapmıştır.

2006 da M-GEN Gelecek Planlama Merkezi’ni, 2011’de M-GEN Yazılım ve Dijital İletişim Hizmetleri Ltd.’yi kurmuştur. 2002 Yılı-Dünya Gazetesi-Bilişim Sektörünün En Başarılı İş Kadını Ödülünün sahibi olan Tarhan; 2009-2012 yıllarında Fütüristler Derneği Başkanlığı yapmıştır. 1 Mart Gelecek Günü’nün bulucusu ve küratörüdür.

Halen Türkiye’nin ilk ve tek fütürist kadın konuşmacısıdır. Gelecekçi, sürdürülebilir iş modelleri, dijital iş stratejileri tasarlar ve uygular, İş Avatarlığı yapar. Blogger, iş dünyasına odaklı çeşitli dergi ve online mecralarda köşe yazarlığı yapmaktadır. Dünyanın En Etkileyici Fütüristleri arasında, “All Futurists” Google aramasında ilk sıralarda, Forbes’ın “En etkin 50 kadın Fütürist” ve Dünyanın en iyi 100 Kadın Fütüristi listelerinde (tek Türk olarak) yer alan Tarhan, defalarca “Social Influencer” ve Twitter’da mutlaka takip edilmesi gerekenler listelerinde gösterilmiştir.

ODTÜ'de ve çeşitli Üniversitelerde Gelecek dersleri veren Fütürist Ufuk Tarhan, Bahçeşehir Üniversitesi’nde “İnovasyon ve Girişimcilik” alanında tez konusu da kitabıyla aynı adı taşıyan “T-İnsan” yüksek lisansını başarıyla tamamlamıştır ve doktoraya hazırlanmayı planlamaktadır. World Future Society, Association of Professional Futurists gibi çeşitli si,vil toplum derneklerinde aktif görevler üstlenmiş, Kagider Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Fütürist Dr. Verne Wheelwright’ın “O Senin Geleceğin – It’s your Future kitabının önsözünü yazmış, Türkçeye tercümesine katkı vermiştir. Lise çağındaki gençlere gelecek planlamasını anlatan “Düşlediğin Gelecek” ve herkes için geleceğin başarılı insan modelini anlatan, En Başarılı İnovatif İş Kitabı Ödülü Kazanan (2017) “T-İnsan” kitaplarının yazarıdır.

FİTÜRİST NE DEMEK?

Fütürist kelime anlamı olarak 'gelecekçi' demektir. Fütürizm, 20. yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkmış, modern sanat ve toplumsal hareketlerin akımıdır. Fütürizm akımını takip edenler her türlü sanat alanında; özellikle resim, heykel, seramik, grafik tasarım, iç mimarlık, sanayi ürünleri tasarımı, edebiyat, müzik, tiyatro, film, tekstil, moda, mimarlık ve gastronomi alanında eserler vermişlerdir.

Fütüristik, kendi zamanına göre ileriyi öngörebilen, ilerici-modern çizgiler taşıyan demektir. Latin dillerindeki "futur", "futura" kelimelerinden gelir.

Mimarlıkta ve tasarımda kullanılan bir terimdir. Ayrıca çağın ötesinde düşünceleri olan filozofların düşünceleri için de kullanılır.

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