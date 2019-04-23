'Desteklediğimiz sanat projeleri hayat kurtarıyor'

Ünal, Türkiye’de sığınmacı ve mültecilerle ilgili çeşitli çalışmalara imza atan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin destek verdiği kültür sanat projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurum olarak sanatın birleştirici gücüne inandıklarını dile getiren Ünal, “Fotoğraf, resim, film veya sanatın başka bir çeşidi, bireylerin yaratıcılığını arttırır ve kendilerini gerçekleştirmelerine olanak tanır. Bu amaçla düzenlediğimiz etkinliklerde ve faaliyetlerde, mültecileri ev sahibi topluluklarla bir araya getirerek, sosyal uyuma katkıda bulunmaya çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.