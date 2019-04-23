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'Desteklediğimiz sanat projeleri hayat kurtarıyor'

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selin Ünal, kurum olarak sanatın birleştirici gücüne inandıklarını belirterek, “Bu amaçla düzenlediğimiz etkinliklerde ve faaliyetlerde, mültecileri ev sahibi topluluklarla bir araya getirerek, sosyal uyuma katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Desteklediğimiz sanat projeleri bazı mültecilerin hayatında kurtarıcı bir rol oynuyor.” dedi.

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Ünal, Türkiye’de sığınmacı ve mültecilerle ilgili çeşitli çalışmalara imza atan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin destek verdiği kültür sanat projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurum olarak sanatın birleştirici gücüne inandıklarını dile getiren Ünal, “Fotoğraf, resim, film veya sanatın başka bir çeşidi, bireylerin yaratıcılığını arttırır ve kendilerini gerçekleştirmelerine olanak tanır. Bu amaçla düzenlediğimiz etkinliklerde ve faaliyetlerde, mültecileri ev sahibi topluluklarla bir araya getirerek, sosyal uyuma katkıda bulunmaya çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.      

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