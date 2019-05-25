Bunu yapmayana evcil hayvan yok

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Detaylar ortaya çıktı: Eğitim almayana evcil hayvan yok

Yeni Hayvan Hakları Teklifi’nin detayları çıktı. Evcil hayvan sahibi olmak isteyen herkes, önce o hayvanın bakımını ve yaşam koşullarını öğrenecek. Eğitimi tamamlayan vatandaş sertifika alıp, evcil hayvan sahibi olabilecek.

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Adalet, İçişleri ve Tarım Bakanlıkları tarafından yürütülen Hayvan Hakları yasa taslağı çalışmasında sona yaklaşıldı. Hayvanlara kötü muamele, işkence ve öldürme eylemlerine para ve hapis cezaları öngören düzenlemede, evcil hayvan sahibi olmak isteyenlere ilişkin şu kriterler yer alacak: 
 
EĞİTİM ŞART: Evcil hayvan sahibi olmak isteyenler önce, sahipleneceği hayvanın bakımı ve yaşam koşullarına ilişkin bir eğitim programına katılacak. Her ilin Veterinerler Odası, Tarım Müdürlükleri ve belediyeler tarafından verilmesi planlanan eğitimlerde, sahiplenilecek hayvana yönelik sorumluluklar da detaylarıyla anlatılacak. Eğitim programını tamamlayan vatandaş, sertifika alıp evcil hayvan sahibi olacak. 
 
ZORUNLU ÇİP: Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2018’de yayımladığı yönetmelik uyarınca, köpek sahiplerinin 1 Ocak 2021, kedi sahiplerinin ise 1 Ocak 2022’den itibaren hayvanlarına çip taktırmalarını zorunlu hale getirilmişti. Veterinerler cip okuma cihazı temin edecek. Kendisine getirilen hayvanın cipi olup olmadığını kontrol edecek. Çipi olmayan hayvana çip takmakla sorumlu olacak, takmayan veterinere ceza verilecek.   
 
SOKAĞA TERK EDENE CEZA 
 
Sokakta cipli hayvan tespit edilirse, bu hayvanın sahibine ilişkin bilgiler çiplerin okunmasıyla tespit edilecek. Sahibine 700 TL’ye varan miktarlarda ceza kesilecek. Teklife son şekli ise TBMM’de kurulan Hayvan Hakları Komisyonu’nun çalışmalarını tamamlamasıyla verilecek. 
 
(Akşam)

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