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Yaşam

Devrilen otomobildeki 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Bursa'nın Harmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 6 aylık Hatice Korol hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

DHA9 Temmuz 2022 Cumartesi 08:58 - Güncelleme:
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Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Harmancık ilçesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Kütahya yönüne giden Yaşar Korol yönetimindeki 10 DDZ 43 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazada Yaşar Korol ile yanındaki eşi Hacer, çocukları Huzeyfe (13), Mehmet Ramazan (18) Sueda (15) ve Abdullah (6) ve Hatice Korol yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Hatice bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)

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