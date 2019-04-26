DGS 2019 başvuru tarihi ne zaman? DGS sınav süresi ne kadar, nasıl başvurulur?
ÖSYM tarafından 2019 yılında düzenlenecek olan DGS başvuru tarihi, DGS sınav süresi, DGS için nasıl başvurulacağı binlerce aday tarafından araştırmalar hız kazandı. DGS sınav tarihi 26 Nisan yani bugün itibari ile başladı. Üniversite eğitimine lisans üzerinden devam etmek isteyen öğrencilerin girmek zorunda oldukları 2019 DGS sınavı 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. Peki kimler DGS başvurusu yapabilir? DGS sınav süresi ne kadar, nasıl başvurulur? İşte haberimizin detayları...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 2019 yılı için adaylar tarafından merakla araştırılıyor. DGS başvuru tarihi, DGS sınav süresi, DGS için nasıl başvurulacağı arama motorlarında inceleniyor. DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS başvuruları 26 Nisan – 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 21 Mayıs 2019 olarak belirlendi. DGS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 180 dakika (3 saat) sürmektedir. Sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak. Peki kimler DGS başvurusu yapabilir? DGS sınav süresi ne kadar, nasıl başvurulur? İşte haberimizin detayları...
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DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru işlemleri 26 Nisan tarihinden itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. DGS başvuru kılavuzu da ÖSYM’nin sitesinden yayımlanacak.
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS başvuruları 26 Nisan – 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 21 Mayıs 2019 olarak belirlendi. DGS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı.
SINAV NASIL OLACAK?
DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 180 dakika (3 saat) sürmektedir. Sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Dikey Geçiş Sınavı başvuru ücreti de öğrencilerin en çok aradıkları arasında yer alıyor. DGS başvuruları 2019 için ücret henüz belirlenmedi. Ancak geçtiğimiz yıl DGS sınav ücreti 100 TL olarak açıklanmıştı. DGS ücretinin 100 – 120 TL arası seviyede olması bekleniyor.
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