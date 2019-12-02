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Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde de kar bekleniyor. Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış, Muş ve Bitlis çevrelerinde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların batı bölgelerinde birkaç derece artacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
 
Hava sıcaklığının Marmara'da biraz artacağı, iç ve doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile yarın zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışı şeklinde (20 cm. ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
 
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
 
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
 
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Türk yolculara skandal muamele!

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