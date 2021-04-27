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Yaşam

''Diriliş Ertuğrul'' dizisinden etkilenen Pakistanlı aile Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etmek için Söğüt'e geldi

'Diriliş Ertuğrul' dizisinden etkilenen Pakistanlı aile, yaşadıkları İngiltere'den binlerce kilometre yol katederek, Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan türbesini ziyaret etti.

AA27 Nisan 2021 Salı 12:26 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 12:30
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TRT'de yayınlanan dizinin ardından ilginin arttığı Osmanlı'nın "kuruluş kenti" Söğüt, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Dağıstan, Afrika gibi coğrafyalardan ziyaretçileri ağırlıyor.

İngiltere'de yaşayan emekli Pakistanlı Rab Nawaz Khan, eşi ve oğluyla Ertuğrul Gazi ile Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etmek için Bilecik'e geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua eden aile üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Rab Nawaz Khan, AA muhabirine, Pakistan'da büyük ilgi gören "Diriliş Ertuğrul" dizisini ilgiyle takip ettiklerini söyledi.

Ertuğrul Gazi'yi, Osmanlı'nın kuruluş topraklarını merak ettiklerini belirten Khan, "Türkiye'yi çok beğeniyoruz. Pakistanlıyız ama biz hepimiz bir devletiz. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz, beğeniyoruz. Biz Müslümanlar bir aileyiz." dedi.

Khan, Pakistan'da yaşayan pek çok kişinin Bilecik'e gelerek Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etmek istediğini sözlerine ekledi.

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