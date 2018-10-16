Dizilere devlet desteği geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 150’den fazla ülkeye ihraç edilen, yıllık 350 milyon doların üzerindeki ihracat geliriyle ABD’den sonra ikinci sırada yer alan ve dünyada 500 milyondan fazla kişi tarafından takip edilen Türk dizilerini yeni Sinema Kanunu’yla desteklemeye hazırlanıyor.

TANITIMA KATKI YAPACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un talimatıyla, Türk dizileri için yeni bir destek mekanizması oluşturulması için çalışma yapılıyor. TBMM’de kısa bir süre içinde gündeme getirilmesi hedeflenen Sinema Kanunu’yla, ihraç edilen Türk dizilerine teşvik sağlanacak. Hazırlıkları süren düzenlemeyle sinema filmlerinin desteklenmesine yönelik 5224 sayılı Kanun’da değişikliğe gidilerek, yurt dışında yayınlanması koşuluyla Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacak nitelikteki yerli veya ortak dizilerin maddi olarak desteklenmesi planlanıyor. Ayrıca, bir kısmı ya da tamamı Türkiye’de çekilecek yabancı film ve dizilere Türkiye’de harcanan tutarın yüzde 30’una kadarının geri ödenmesi öngörülüyor. Dizilerin tanıtımı için Bakanlık desteğiyle dünyanın en önemli dizi ve içerik fuarlarından olan ve Fransa’nın Cannes kentinde gerçekleştirilen “MIP TV ve MIPCOM” ile Asya’nın en önemli etkinliklerinden olan “ATF-Asia TV Forum&Market”e katılım sağlanıyor. Bugüne kadar en çok ihraç edilen diziler arasında “Adını Feriha Koydum”, “Gümüş”, “Fatmagül’ün Suçu Ne”, “Ezel” ile “Diriliş Ertuğrul” gibi yapımlar yer alıyor.