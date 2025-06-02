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Yaşam

DMD Kas Hastası minik Furkan, hayata tutunmak için destek bekliyor

Gözlerindeki parıltı ile görenlere umut olan 3 yaşındaki Furkan Elmas, Türkiye'deki yaklaşık 5 bin Ölümcül DMD Kas hastasından sadece biri. Parklarda arkadaşlarıyla oynarken ağır bir kas hastalığıyla mücadele ettiğini bilmeyen Furkan, yaşam dolu haliyle çevresindekilere ilham veriyor.

2 Haziran 2025 Pazartesi 15:03 - Güncelleme:
DMD Kas Hastası minik Furkan, hayata tutunmak için destek bekliyor
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Furkan'ın babası Mustafa Elmas, özel bir bankada çalışıyor. Aile, oğullarına henüz 9 aylıkken konulan "Ölümcül DMD Kas Hastalığı" teşhisiyle sarsıldı. DMD, kas hücrelerinin zamanla zayıflamasına ve yok olmasına neden olan genetik bir hastalık. Bu hastalık, çocukları ergenlik çağlarına varmadan tekerlekli sandalyeye bağımlı hale getirebiliyor.

İLAÇ VAR, AMA ULAŞMAK ÇOK ZOR

Mustafa Elmas, 2023 yılının Haziran ayında bu hastalık için geliştirilen ilk ilacın onay aldığını hatırlatarak, umut ışığının doğduğunu ancak ilaca erişimin neredeyse imkânsız olduğunu vurguladı. "İlacın maliyeti yıllık bazda çok yüksek. Türkiye'de bu tutarı bireysel olarak karşılamak imkânsız. Bu yüzden hem maddi hem manevi desteğe ihtiyacımız var," diyen Elmas, toplumsal dayanışmaya çağrıda bulundu.

BİR ADIM BİR ÖMÜRLÜK UMUT

Aile, Furkan'ın hayata tutunabilmesi için yardım kampanyalarıyla ilaca ulaşmayı hedefliyor. Minik bir yürek için atılacak her adım, bir ömürlük umut anlamına geliyor.

Furkan ve ailesine destek olmak isteyenler, sosyal medya üzerinden başlatılan yardım kampanyalarını takip edebilir ya da ilgili bağış hesapları üzerinden katkıda bulunabilirler.

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