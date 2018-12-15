Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Mersin Meteoroloji Müdürlüğünce, yarın gece yarısından itibaren Doğu Akdeniz'de şiddetli fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Mersin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rüzgarın Batı Akdeniz'de pazar günü doğu ve güneydoğu, Doğu Akdeniz’de ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 60-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. 16 Aralık Pazar günü gece yasından itibaren başlayacak olan fırtınanın, 17 Aralık Pazartesi sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sarı Selim´in vefatı- Tarihte bugün 15 Aralık 1574

Sarı Selim´in vefatı- Tarihte bugün 15 Aralık 1574

Denizler Atmaca'yla korunacak

Denizler Atmaca'yla korunacak

Ek ödeme artacak

Ek ödeme artacak

Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA