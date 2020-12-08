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Yaşam

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 sessizliği

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 nedeniyle başlayan kısıtlamalar nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

AA08 Aralık 2020 Salı 21:45 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 21:45
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da insanların yoğun olarak kullandığı Ziyapaşa, Turan Cemal Beriker, Bülent Angın bulvarları ile Atatürk ve Cemalpaşa Caddesi ile Uğur Mumcu, 5 Ocak ve İnönü Meydanları kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Ana arter ve kavşaklarda önlem alan polis ekipleri ise denetim yaptı.

Mersin

Mersin'de, kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

Sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın yanı sıra vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Gazi Mustafa Kemal ve İsmet İnönü bulvarlarında sakinlik gözlendi.

Kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçesinde de saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.

İskenderun'un işlek bölgelerinden Şehit Pamir, Ulu Cami ve Atatürk Bulvarı ile Atatürk Anıt Alanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri ana arterlerde denetleme noktaları oluştururken mobil ekipler ise kentin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla halkın yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ile Adnan Menderes bulvarları sessizliğe büründü.

Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları da boş kaldı.

Ana arterler üzerinde devriye gezen polis ekipleri, kavşak, cadde girişlerinde önlem alarak sokakta bulunan araçlarla yayaların belgelerini ve kimliklerini kontrol etti.

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