Doğu Karadeniz'de kar ve şiddetli yağmur bekleniyor
Doğu Karadeniz'de şiddetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
- AA
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli yağmur etkili olacak.
Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ile yoğun kar yağışı bekleniyor.
Muhtemel sel, su baskını, heyelan riskinin yanı sıra bin metre üzeri rakımlı yerlerde kar yağışı (20 santimetre) nedeniyle buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.
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